Nei prossimi giorni le condizioni meteorologiche subiranno dei repentini cambiamenti. Come anticipato negli scorsi articoli tra mercoledì e venerdì l'Italia sarà divisa in due: al nord una perturbazione atlantica causerà piogge e locali nevicate localmente a quote basse, mentre sulle regioni Meridionali si avrà tempo stabile accompagnato da forti correnti di aria mite dai quadranti meridionali che faranno lievitare le temperature. Con l'avvicinarsi della perturbazione però, intorno al minimo di bassa pressione si avrà una forte intensificazione dei venti su tutta Italia e anche sulla nostra Regione, con raffiche che potranno superare localmente i 100 km/h causando possibili disagi.

Venti di burrasca sulla Calabria

Mentre il Nord sarà alle prese con maltempo e freddo, ecco che sulla nostra Regione il vento sarà il protagonista assoluto. Tra la giornata di giovedì e quella di venerdì infatti assisteremo ad un repentino e intenso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali su tutta la Calabria con raffiche che potranno superare i 100 km/h. Le aree più a rischio saranno quelle Joniche e in particolare quelle del Cosentino, Catanzarese e Reggino dove, a causa dell'effetto di caduta che si andrà a creare, sono previsti venti di burrasca con raffiche tra i 90 km/h e i 110 km/h con possibili e conseguenti disagi. Anche altrove i venti soffieranno con intensità localmente forte e in particolare sul comparto Tirrenico, dove però le raffiche previste saranno comprese tra i 50 km/h e i 70 km/h. Più riparato sarà invece il Crotonese a causa dei monti della Sila che faranno da barriera.

Temperature simil-primaverili

Oltre ai venti, sulla Regione tornerà l'anomalia termica. Questa perturbazione atlantica che interesserà dapprima il Nord Italia richiamerà aria molto mite che farà lievitare le temperature su tutta la Calabria: sono previsti infatti valori di temperature oltre le medie del periodo di circa 10°C con il termometro che potrà raggiungere i 20-22°C soprattutto lungo le aree costiere e pianure. Brutta notizia dunque per gli amanti del freddo e della neve i quali dovranno vivere questa parte di stagione con clima mite, anche se temporaneamente.