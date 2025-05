Dopo un weekend tutto sommato stabile su gran parte della Regione, ecco che l’inizio della nuova settimana sarà caratterizzata da spiccata variabilità. Ciò sarà causato a diverse perturbazioni a ridosso dell’Italia capace di favorire locali piogge e temporali su parte della Regione.

Inizio settimana con temporali pomeridiani

Come anticipato dunque, i primi giorni della settimana saranno caratterizzati da spiccata variabilità soprattutto pomeridiana: essa infatti si formerà in particolare nelle aree interne e montuose della Regione con piogge e locali temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; le precipitazioni tenderanno comunque a raggiungere localmente anche le aree più a sud e costiere in particolare quelle Joniche. Le temperature non subiranno comunque particolari variazioni con valori che tenderanno a mantenersi leggermente al di sotto delle medie stagionali.

Metà settimana con probabile ciclone mediterraneo

Massima attenzione invece a partire dalla giornata di giovedì: secondo gli ultimi aggiornamenti un profondo vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa potrebbe risalire il mar Jonio richiamando aria molto umida e instabile dai quadranti meridionali. Ciò si evolverebbe in maltempo localmente estremo su alcune aree della Regione con temporali di forte intensità, intensa ventilazione e precipitazioni che potranno superare abbondantemente i 100 mm. Vista la distanza temporale però essa rimane per ora solo una tendenza che dovrà subire conferme o smentite con i prossimi aggiornamenti. Continuate dunque a seguirci.