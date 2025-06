Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da un lieve calo termico su gran parte della Regione dovuto all'arrivo di correnti di maestrale e da venti localmente moderati. Il calo però ha interessato solo alcune aree tra cui Cosentino, Crotonese e aree Tirreniche: sul versante Jonico del Catanzarese e del Reggino invece le temperature hanno avuto un leggero rialzo a causa dei venti di caduta che si formano appunto in queste circostanze.

Ecco però che durante l'inizio della nuova settimana, l'anticiclone africano tenderà nuovamente a rinforzarsi sulla nostra Regione: secondo le ultime emissioni modellistiche sono previsti valori tra i 20°C e i 22°C alla quota standard di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure si raggiungeranno nuovamente picchi fino ai 35-36°C specie lungo i versanti Jonici della Regione. Picchi più elevati invece, come di consueto con queste configurazioni, si registreranno nelle aree più interne e in particolare in quelle del Cosentino e Crotonese dove si potranno raggiungere temperature fino ai 38-39°C, mentre nelle restanti aree interne il termometro potrà arrivare fino ai 35-36°C.