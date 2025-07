Come da previsione aria più fresca di origine atlantica ha raggiunto la nostra Regione apportando un generale calo delle temperature. L’aria calda infatti è stata incalzata verso Sud con il suo arretramento nella sua area originaria.

Questo però è solo un assaggio: nelle prossime ore, infatti, i venti di ponente verranno incalzati da quelli di maestrale apportando un ulteriore calo termico e clima decisamente secco a differenza dell’alta umidità che ha interessato da diverse settimane l’intero territorio.

Intanto, in questi minuti, solo alcune aree Joniche raggiungono picchi di 31-32°C dovuto appunto ai venti di ponente che si trasformano in venti di caduta nelle aree Reggine e Crotonesi. Il vero cambiamento si vedrà soprattutto durante le ore notturne: a differenza dei giorni scorsi, dove le temperature non scendevano al di sotto dei 25-26°C, a partire da questa notte il termometro scenderà al di sotto dei 20°C quasi ovunque con clima fresco per il periodo su coste e pianure.

Addirittura sui monti silani il termometro potrà raggiungere anche i 6-8°C con clima localmente anche freddo.