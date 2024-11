Il vortice di bassa pressione presente a ridosso della Gran Bretagna sta continuando a caratterizzare il tempo sull’Italia in maniera negativa, con piogge e temporali di forte intensità. In concomitanza però questo sta apportando giornate miti e soleggiate al sud Italia complice l’innalzarsi dell’anticiclone verso nord. Ecco però che a partire dal weekend anche queste aree saranno soggette ad un generale peggioramento con piogge, temporali e locali grandinate accompagnate da un lieve calo delle temperature.

Weekend con piogge e temporali pomeridiani

Come detto dunque l’area di bassa pressione andrà a scivolare verso sud indebolendo l’anticiclone con infiltrazioni di aria fresca in quota. Ciò causerà il ritorno dell’instabilità prettamente pomeridiana su tutta la regione con temporali localmente anche di forte intensità. Già a partire da sabato infatti la Calabria sarà interessata dalla formazione di piogge e temporali nelle aree interne specie silane e del Pollino, con possibili sconfinamenti verso le aree più orientali (crotonese e cosentino jonico in primis). Da segnalare però anche qualche locale instabilità lungo le coste Tirreniche per via di nuclei instabili provenienti da ovest. Durante la giornata di domenica invece si avrà un incremento dell’instabilità: dopo una mattinata prettamente stabile ecco che nelle ore pomeridiane si andranno a formare temporali di forte intensità su Sila, Pollino e Serre con possibili sconfinamenti verso le aree più a sud. In questo frangente a causa delle correnti in quota provenienti da nord gli sconfinamenti potranno interessare soprattutto le aree del Cosentino, Catanzarese Jonico e Reggino Jonico, con precipitazioni localmente anche intense. Migliorerà come di consueto invece nelle ore serali e notturne con cieli prettamente poco nuvolosi.

Prossima settimana con nuovi possibili temporali

Dopo le previsioni del weekend localmente non buone, anche durante la prossima settimana il trend dovrebbe essere il medesimo. Infatti durante i prossimi giorni continuerà l’influenza dall’area di bassa presenza sul nord Europa capace di apportare ancora instabilità dovuta alle infiltrazioni di correnti fresche che si avranno in quota. Instabilità che comunque influenzerà sostanzialmente solo le ore pomeridiane, con mattinate e serate/nottate stabili su gran parte della Calabria salvo qualche residuo piovasco.