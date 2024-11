Una forte perturbazione sta interessando le regioni centro-settentrionali della penisola e ciò causerà l’effetto opposto sulla Calabria: la saccatura atlantica infatti richiamerà aria sempre più calda dai quadranti meridionali la quale, raggiungendo la Regione, apporterà un notevole aumento delle temperature e tempo prettamente stabile per tutto il weekend prima dell’arrivo di correnti più fresche ad inizio settimana.

Previsioni meteo weekend

Durante la giornata di sabato avremo tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche nube più compatta che si andrà a creare nelle aree montuose nelle ore pomeridiane ma che comunque non porteranno nessun tipo di fenomeni. Discorso molto simile sarà la giornata di domenica quando avremo una giornata pressoché stabile su tutta la Regione con cieli poco nuvolosi. Da segnalare anche qui la possibilità di passaggi nuvolosi a partire dal pomeriggio e via via sempre più compatti a causa dell’arrivo di una perturbazione nella giornata successiva. Le temperature si manterranno molto elevate per il periodo con valori che lungo le coste Joniche si manterranno intorno ai 31-33°C ma con alto tasso di umidità che renderà le giornate molto afose.

Anche lungo il comparto Tirrenico si avranno valori termici pressoché simili con tassi di umidità leggermente minori ma in un contesto comunque molto afoso. Valori molto elevati invece si registreranno nelle aree interne e di pianura con picchi intorno ai 36-38°C o localmente anche al di sopra in particolare nelle aree della Valle del Crati, Piana di Gioia Tauro, Piana Lametina e aree interne del Vibonese.

Inizio settimana con forte calo termico e maltempo

Dopo un weekend ancora estivo e con temperature nuovamente roventi, ecco però che già da lunedì si avrà un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche. Una perturbazione di origine atlantica infatti raggiungerà la Calabria già dal mattino di lunedì con piogge e temporali diffusi su tutta la Regione ma con precipitazioni intense soprattutto lungo il comparto Tirrenico Cosentino e Catanzarese. Ad accompagnare ciò sarà un primo forte calo delle temperature con valori che sono previsti in discesa di circa 7-8°C dapprima sul settore Tirrenico della Regione e, successivamente e soprattutto dal pomeriggio/sera anche sul resto della Regione con il termometro che difficilmente raggiungerà i 27-28°C durante le ore più calde della giornata.