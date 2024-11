Il weekend appena trascorso è stato caratterizzato da condizioni meteorologiche prettamente invernali su tutta la Calabria con il ritorno della neve e temperature in netto calo. Si sono registrati infatti valori al di sotto delle medie stagionali ovunque e in particolare nei valori minimi, in quanto il termometro ha raggiunto quasi gli 0°C su gran parte delle coste e pianure, mentre intense gelate hanno interessato le aree più interne. Ecco però che l’inverno farà nuovamente marcia indietro a causa di una rimonta dell’anticiclone che apporterà bel tempo e temperature al di sopra delle medie stagionali per diversi giorni.

Inverno in stand by, torna il bel tempo e temperature in aumento

È ormai sotto gli occhi di tutti che questa stagione invernale, o almeno quel poco che si è visto, è fino ad ora una delle più anomale mai registrate in Calabria e sull’Italia in generale: basti pensare che sui monti principali di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte la quantità di neve è veramente minima e la si può trovare solo alle quote più alte, dove però anche lì l’accumulo non è dei migliori. E nei prossimi giorni ce ne renderemo nuovamente conto: un ciclone extra tropicale che si andrà a collocare nei pressi del Regno Unito causerà un generale richiamo di aria più mite da Sud facendo avanzare l’anticiclone verso il Mediterraneo.

Da qui inizierà una fase molto secca e mite che durerà almeno fino ai primissimi giorni del mese di febbraio: sono previste temperature al di sopra delle medie stagionali di circa 5-7°C soprattutto tra il 24 gennaio e il 28 gennaio quando sono previsti valori di circa 16-18°C lungo le coste specie joniche e pianure durante le ore diurne; valori molto elevati per il periodo anche nelle aree interne e alle quote più elevate dove il termometro raggiungerà picchi fino ai 6°C sulle vette a circa 1900m di quota. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile su tutta la Regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi: questo causerà inversione termica durante le ore notturne con valori relativamente bassi e invernali solo durante le ore notturne, con possibili nebbie nelle prime ore del mattino.