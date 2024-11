Nuovo cambiamento delle condizioni meteo in arrivo sulla Calabria. Dopo diversi giorni con clima freddo e tempo perlopiù variabile, ecco che nella giornata odierna una perturbazione di origine atlantica raggiungerà la Calabria apportando piogge, locali temporali e temperature in generale aumento.

Lunedì con piogge e temperature in aumento

La perturbazione alle porte della Calabria porterà con sé correnti occidentali capaci di causare piogge e locali temporali in particolare lungo il settore Tirrenico fin dal mattino, con precipitazioni che bagneranno dal comparto Cosentino fin quello Reggino dove le precipitazioni potranno assumere carattere di temporale. Le piogge interesseranno anche le aree joniche Reggine e Catanzaresi con precipitazioni anche qui localmente moderate come di consueto con questo tipo di correnti. Più asciutto rimarrà invece il settore Jonico Crotonese e Cosentino a causa dell’effetto ombra che i monti della Sila causeranno. Brutta notizia invece per gli amanti della neve: questa perturbazione infatti farà aumentare le temperature su tutta la Regione e anche lungo le aree interessate da copiose nevicate di questi giorni.

Di conseguenza la pioggia cadrà anche lungo le aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con deboli nevicate che potranno raggiungere solo le vette più elevate a circa 1800-1900m di quota. Il termometro come detto subirà un generale incremento: sono previste infatti temperature oltre le medie del periodo di circa 5°C con valori che sulle coste o pianure potranno raggiungere i 14-15°C durante le ore diurne, ma nei prossimi giorni e soprattutto tra mercoledì e giovedì si potranno registrare valori anomali per il periodo con punte fino ai 20-22°C lungo le aree costiere, ma di questo ne riparleremo.