Dopo un weekend caratterizzato da tempo variabile su tutta la Calabria con qualche pioggia a macchia di leopardo, ecco che ad inizio della nuova settimana una nuova perturbazione avanzerà da ovest verso il Mediterraneo, apportando piogge sparse e un generale aumento dell'intensità del vento.

Per la giornata di lunedì ci attendiamo una prima parte di giornata variabile con cieli poco nuvolosi ma con basso rischio di piogge ad eccezione dell'alto tirreno cosentino, dove non sono da escludere locali piovaschi. Dal pomeriggio però la perturbazione avanzerà da ovest raggiungendo la Calabria: avremo piogge ad iniziare dalla bassa Calabria tirrenica per poi espandersi velocemente entro la serata/nottata dapprima sul versante tirrenico e successivamente sul resto della Regione. Possibili nevicate sui monti alla quota di circa 1200m. Le temperature rimarranno pressoché invariate con valori in media con il periodo. Venti localmente moderati sul versante jonico dai quadranti meridionali, mentre saranno perlopiù deboli sul versante tirrenico. Mari generalmente mossi o poco mossi.

La giornata di martedì invece inizierà ancora con maltempo sparso in particolare lungo il comparto tirrenico con piogge a tratti moderate e possibili sconfinamenti fin verso le zone joniche catanzaresi e reggine; asciutto invece sull'alto Jonio. Migliora ovunque dal pomeriggio con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi e con basso rischio di precipitazioni. Ancora locali nevicate interesseranno le località montuose specie nella prima parte della giornata con quota neve intorno ai 1200m. Temperature senza grandi variazioni di rilievo e sempre nella media stagionale; venti in generale rinforzo dai quadranti di ponente con raffiche localmente forti sul settore jonico catanzarese, reggino e parte del crotonese, mentre altrove saranno perlopiù deboli o moderate. Mari generalmente mossi o poco mossi.