Da diversi giorni ormai la nostra Regione è interessata da correnti calde meridionali, le quali hanno causato un generale aumento delle temperature accompagnato però da tempo non proprio stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni continuerà questo trend anche se durante il weekend saranno possibili locali piogge o temporali a causa di fronti instabili in risalita da Sud.

Venerdì soleggiato, weekend molto incerto

Come detto già negli scorsi articoli, la presenza di una vasta d’area di bassa pressione a ridosso della Gran Bretagna sta causando il richiamo di aria mite e umide da Sud, apportando temperature in aumento e nubi sparse. La giornata di oggi però vedrà un generale miglioramento su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni ovunque anche se saranno accompagnati da un contenuto quantitativo di polveri desertiche che faranno sembrare i cieli “biancastri”. Questo miglioramento però sarà solo temporaneo: durante il weekend infatti diversi fronti instabili in risalita dal Nord Africa apporteranno maltempo sparso soprattutto nella giornata di sabato, dove avremo la possibilità di piogge su gran parte della Regione e in particolare lungo tutti i litorali tirrenici con possibili sconfinamenti fin verso le aree Joniche. Non è da escludere anche lo sviluppo di qualche temporale specie nelle aree interne. Anche la giornata di domenica sarà molto variabile dove, specie nelle ore pomeridiane e serali, saranno possibili piovaschi su Cosentino,

Catanzarese e Crotonese.

Clima molto mite e localmente caldo

A differenza di questi ultimi giorni dove le temperature sono state elevate solo in alcune aree della Calabria Tirrenica, ecco che tra venerdì e tutto il weekend il termometro subirà un aumento su tutta la Regione. Sono previsti infatti valori compresi tra i 25°C e i 27°C lungo tutte le coste sia Joniche che Tirreniche ma i picchi più elevati si registreranno nelle aree interne, dove saranno possibili valori oltre i 30°C sulla Valle del Crati, Piana di Sibari, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Reggino. Come detto precedentemente però le condizioni meteorologiche non saranno ottimali con piogge e temporali ancora in agguato.