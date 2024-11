L'assaggio di primavera è solo un ricordo. Già dalla giornata di ieri infatti correnti più fredde da Nord hanno apportato un generale calo delle temperature su tutta la Regione con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali per diversi giorni. Ad accompagnare ciò sarà l'instabilità che darà vita a piogge e locali temporali su gran parte della Calabria, dove localmente saranno anche accompagnati da grandine per via dell'aria fredda in quota che sarà presente.

Le previsioni

Nel weekend la situazione dunque non cambierà.

Sabato avremo una giornata pressoché variabile su tutta la Regione con piogge a più riprese, alterante a schiarite, soprattutto sul settore Tirrenico catanzarese e reggino con possibili effetti anche nelle relative aree interne e sul settore jonico Catanzarese. Più asciutto invece il versante jonico crotonese e cosentino che saranno messi in ombra dai monti di Sila e Pollino. Tornerà anche la neve sui monti ma a quote medio-alte. Le temperature saranno stazionarie ovunque con valori massimi intorno ai 13-15°C; venti perlopiù moderati dai quadranti meridionali e mari generalmente mossi o molto mossi specie il Tirreno.



Per la giornata di domenica ci attendiamo una notevole accentuazione dell'instabilità su tutta la Calabria: ciò sarà dovuto all'avvicinarsi di un vortice di bassa pressione da Nord che si andrà a collocare nel mar Tirreno, capace di apportare piogge localmente intense e grandinate. Fin dal mattino e per tutto l'arco giornaliero avremo piogge moderate-forti a partire da tutto il versante tirrenico, dal reggino fin sul cosentino, dove non escludiamo anche qualche locale temporale accompagnato da grandine; nel corso della giornata le precipitazioni andranno a raggiungere anche il resto della Regione tra cui le aree interne e il versante jonico reggino e catanzarese, dove anche qui le piogge risulteranno a tratti moderate e grandinigene. Pioggia più debole invece sul versante jonico settentrionale. Le temperature saranno ancora stazionarie o in leggero calo nei valori massimi e venti ancora moderati dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi o molto mossi.