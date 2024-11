Il calo termico ha interessato in generale tutta la regione. Spiccano tra tutti i -1.1 gradi di località catanzarese di Pantane, mentre nel cosentino registrati -0.6 gradi di San Giovanni in Fiore

Il primo sussulto autunnale è giunto sulla Calabria. Come da previsione infatti, il passaggio della perturbazione avvenuto nella giornata di ieri ha apportato un generale calo delle temperature su tutta la regione con valori che, questa mattina, si sono rivelati localmente addirittura fredde.

Spiccano tra tutti i -1.1°C di località Pantane (CZ), in piena Sila piccola catanzarese e i -0.6°C di San Giovanni in Fiore (Cs). Valori sugli 0°C si sono registrati anche a Saracena (CS) e a Spezzano della Sila, sempre in provincia di Cosenza.

Ed è proprio qui che le temperature registrate sono addirittura quasi invernali: su tutta la Valle del Crati infatti i valori registrati sono stati compresi tra i +5°C e i +8°C con la città di Cosenza che ha registrato una temperatura minima di ben +6.1°C. Anche in provincia di Catanzaro le temperature si sono abbassate notevolmente: nella città di Catanzaro il termometro ha segnato +11.9°C e anche sulle coste i valori non si sono portati oltre i +12°C, frutto dei venti settentrionali che da ieri soffiano sull’intero territorio.

Un po’ più elevate invece le temperature lungo la bassa Calabria ma comunque restando in un contesto fresco e con valori intorno ai +13°C e i +15°C lungo le coste sia Joniche che Tirreniche. Ecco dunque che finalmente si respira aria autunnale su tutta la Calabria e, nei prossimi giorni e in particolare a partire da domani è prevista anche una fase di maltempo che interesserà tutta la regione.