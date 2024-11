Le correnti fresche che hanno caratterizzato l’inizio della settimana lasceranno spazio, temporaneamente, a correnti molto miti di origine africana. Questo a causa della discesa di una perturbazione di origine atlantica che causerà maltempo sulle Regioni del centro e del Nord, mentre il meridione sarà alle prese con il conseguente richiamo mite provocato da essa.

Mercoledì e giovedì molto miti

Le giornate più miti saranno dunque quella odierna e parte della giornata di domani quando sulla Calabria si potranno raggiungere valori localmente estivi: in particolare infatti lungo le coste Tirreniche il termometro potrà raggiungere valori fino ai 28-29°C con punte fino ai 30-32°C nelle aree interne tra Reggino e Vibonese, Piana di Sibari e aree interne del Cosentino; molto miti saranno le temperature anche lungo la fascia Jonica dove i valori saranno diffusi intorno ai 26-27°C con punte fino ai 30°C nelle aree del Crotonese. Il tutto accompagnato da tempo perlopiù stabile anche se saranno giornate prettamente nuvolose specie quella di giovedì.

Maltempo da giovedì sera e calo termico

Come detto però questo richiamo di aria decisamente molto mite da Sud sarà temporaneo. Già dalla serata di giovedì ma soprattutto nella notte di venerdì la perturbazione atlantica raggiungerà anche la nostra Regione apportando maltempo sparso e un notevole calo delle temperature. Le precipitazioni più intense, come tutte le perturbazioni da ovest, interesseranno soprattutto le aree Tirreniche con possibili temporali su Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino con possibili sconfinamenti nelle relative aree interne. Con il passaggio del fronte perturbato però non mancheranno fenomeni anche lungo il versante Jonico specie Catanzarese e Cosentino dove potranno assumere localmente carattere temporalesco. Di conseguenza dunque le temperature subiranno una notevole flessione con valori che scenderanno al di sotto delle medie stagionali e che saranno più consoni al periodo.