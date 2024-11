Il pomeriggio si è caratterizzato da locali e temporali causati dall’aria fresca in quota che interessa la regione da diversi giorni. Previsti nelle prossime ore dei miglioramenti

Come da previsioni, anche il pomeriggio odierno è stato caratterizzato da locali e violenti temporali termoconvettivi causati dall’aria fresca in quota che interessa la regione da diversi giorni.

Le aree più colpite sono state quelle della Sila orientale e aree interne e Ioniche catanzaresi: qui infatti si sono verificati temporali di forte intensità con grandine di media dimensione in particolare a Soverato, Sellia Marina e Calabricata, dove i dati pluviometrici indicano circa 30 mm di pioggia caduta.

Nelle prossime ore comunque è previsto un generale miglioramento delle condizioni meteo con ampie schiarite ovunque.