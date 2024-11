In questo mese di aprile ne abbiamo visti di tutti i colori: dal freddo siamo passati ad un vero e proprio anticipo estivo per poi ripiombare nuovamente in pieno inverno. Dal weekend però cambierà nuovamente tutto con un aumento termico generale anche se di breve durata.

Dal weekend temperature in aumento sulla Calabria

La saccatura di origine polare si dirigerà verso ponente richiamando così l’anticiclone africano che da est verso ovest interesserà tutto il Mediterraneo. Si aprirà dunque una nuova fase calda per il periodo stagionale: secondo le ultime uscite modellistiche infatti si avrà un aumento delle temperature di circa 12°C con valori che tenderanno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali di circa 5-6°C. Ciò vorrà dire che sulla nostra Regione il termometro potrà raggiungere i 24-25°C lungo le coste con possibili picchi fino ai 27-28°C nelle aree interne e in particolare su quelle della Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato e Piana di Gioia Tauro.

Possibile nuovo maltempo ad inizio mese?

Il picco di questa nuova fase calda si avrà fino alla fine di Aprile: nei primi giorni di Maggio invece sarà possibile un nuovo arrivo di una perturbazione da ovest che potrebbe portare piogge sparse e temperature in media con il periodo. Questa ovviamente è ancora soltanto una tendenza meteorologica che dovrà subire conferme o smentite con i prossimi aggiornamenti dei modelli meteorologici.