L'anticiclone africano che sta interessando la Calabria andrà ritirandosi, temporaneamente, verso Sud a causa dell'avvicinarsi della perturbazione dal Nord Italia.

Forti venti e piovaschi sparsi

Dopo diversi giorni con temperature elevate per il periodo e con valori quasi estivi su alcune aree, ecco che una perturbazione di origine atlantica scivolerà verso le Regioni meridionali, interessando anche la nostra Regione. Ciò apporterà, tra oggi e la prima parte della giornata di domani, locale instabilità soprattutto lungo il comparto Tirrenico con piovaschi alternati a schiarite dal Cosentino fin verso le aree Reggine. Non sono da escludere locali sconfinamenti sulle relative aree interne e, localmente anche sull'istmo catanzarese. Ad accompagnare la perturbazione sarà anche un notevole rinforzo dei venti: sono previste infatti raffiche fino ai 70-80 km/h sul comparto Jonico Catanzarese, Piana di Sibari e sulla Locride mentre altrove i venti saranno perlopiù moderati.

Temporaneo calo delle temperature

Con l'arrivo della perturbazione si avrà anche un generale calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previste temperature in calo di circa 8-10°C e con valori dunque che si avvicineranno alle medie del periodo. Ciò vorrà dire che lungo le coste specie Joniche e pianure non si supereranno i 20-23°C ad eccezione del Marchesato dove saranno possibili picchi fino ai 25-26°C a causa dei venti di caduta. Sul versante Tirrenico invece i valori saranno generalmente più bassi e intorno ai 17-19°C grazie anche alla nuvolosità che sarà presente e oltre alle locali piogge. Questa situazione però non avrà molta durata, in quanto già a ridosso del weekend l’anticiclone tenderà nuovamente ad interessare il Mediterraneo e la nostra Regione, con conseguente aumento delle temperature.