Dopo la breve parentesi di maltempo che ha interessato la Calabria e in particolar modo il comparto Tirrenico, ci avviamo verso la prima festività natalizia e relativo weekend.

Previsioni meteo festa dell'Immacolata

Le previsioni

La giornata di venerdì, festa dell’Immacolata, sarà caratterizzata da una perturbazione che scivolerà dalla Sardegna verso la Tunisia, apportando maltempo sulla Sardegna appunto e lungo la Sicilia. In contemporanea sulla Calabria si avrà una giornata pressoché stabile ovunque con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi senza nessun rischio di precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e si manterranno ancora di qualche grado al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che localmente non supereranno i 14-15°C.

Previsioni meteo weekend

Lo spostamento verso Sud della perturbazione apporterà un deciso aumento della nuvolosità nella giornata di sabato su tutta la Calabria, con possibili piovaschi sparsi che interesseranno, specie nella prima parte, le aree joniche Reggine e Catanzaresi ma in generale miglioramento nelle ore successive. Altrove invece le condizioni meteorologiche si manterranno stabili con cieli al più poco o parzialmente nuvolosi. Temperature ancora stabili e senza variazioni di rilievo. Per la giornata di domenica invece ci attendiamo, già dal mattino, nuvolosità sparsa lungo il comparto Tirrenico con possibili piovaschi che bagneranno le aree del Cosentino e tra Catanzarese e Vibonese alternate comunque a lunghe fasi asciutte; andrà meglio invece sul resto della Regione dove avremo tempo stabile e cieli poco o parzialmente nuvolosi, con clima fresco e temperature al di sotto delle medie stagionali.