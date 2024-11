Arrivano ulteriori conferme sul forte maltempo in arrivo: una saccatura di origine atlantica scivolerà nel Mediterraneo e durante il weekend si avrà la formazione di un vortice ciclonico che apporterà severo maltempo sulla Calabria specie Jonica.

Weekend di maltempo

Le correnti fresche in discesa da Nord si incontreranno con quelle più miti in risalita da Sud creando dunque condizioni favorevoli per possibili nubifragi: ciò verrà alimentato anche dalle temperature marine che attualmente si registrano molto più calde rispetto al periodo fornendo energia sufficiente per la formazione di intense celle temporalesche. Il tutto avrà inizio a partire dalla tarda mattinata/primo pomeriggio di sabato quando prime intense precipitazioni inizieranno ad interessare le aree Joniche della Regione ma il clou si manifesterà in particolare tra il pomeriggio di sabato e la giornata di domenica quando sono attese precipitazioni intense, anche sotto forma di nubifragio, accompagnate da forti raffiche di vento di scirocco.

Le aree più colpite dal maltempo saranno soprattutto quelle Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese dove non sono da escludere locali picchi pluviometrici anche al di sopra dei 100-150 mm; piogge molto abbondanti si avranno anche lungo le relative aree interne dove, a causa dell'effetto Stau che si andrà a creare, saranno possibili valori pluviometrici molto abbondanti. Precipitazioni più moderate invece si avranno invece sul resto della Regione e in particolare sul versante Tirrenico dove però non sono da escludere locali temporali specie tra il Cosentino e il Catanzarese. Il pericolo maggiore resta comunque la stazionarietà dei fenomeni dove potrebbero provocare anche locali alluvioni. Alcuni aggiornamenti infatti propongono la possibilità che il maltempo duri anche durante la giornata di lunedì, ma questa tendenza avrà comunque bisogno di ulteriori conferme o smentite.

Raffiche di vento e mareggiate sullo Jonio

Ad accompagnare il forte maltempo, come detto, sarà anche il notevole aumento dell’intensità del vento. Con l’approssimarsi del vortice infatti i venti ruoteranno a Sud-Sudest e in particolare lungo le aree Joniche si avranno raffiche che localmente potranno raggiungere i 60-70 km/h in particolare su Catanzarese e Crotonese. Qui la conseguenza sarà il notevole aumento del moto ondoso marino con possibili mareggiate lungo le coste più esposte e con onde che potranno raggiungere i 3-4m di altezza.