Temperature in lieve calo. Per la giornata di domani, diramata l’allerta gialla in alcune zone dell’area jonica e della Calabria meridionale

Dopo un lunedì caratterizzato da bel tempo su tutta la Calabria, ecco che a partire da domani 29 novembre una nuova fase di maltempo interesserà la nostra Regione con piogge localmente forti accompagnate da intense raffiche di vento. Questo a causa di un ennesimo vortice ciclonico che in discesa dalle Regioni del Nord Italia si andrà a posizionare nel mar Jonio, richiamando dapprima aria umida e molto instabile e successivamente anche aria fredda con quota neve in deciso calo. Diramata l’allerta gialla su alcuni settori della Calabria (porzione di area jonica e Calabria meridionale). Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi 2 giorni.

Previsioni meteo martedì

Per la giornata di martedì ci attendiamo una mattinata con tempo variabile e cieli perlopiù molto nuvolosi o coperti ovunque con rischio di precipitazioni solo lungo le aree del reggino jonico e tirrenico. Nel pomeriggio/sera nubi in aumento ovunque con possibili piogge a tratti di forte intensità sulle zone joniche crotonesi, catanzaresi e localmente reggine accompagnate da raffiche di vento moderate/forti lungo le coste esposte. Altrove cieli che si manterranno coperti con possibili piovaschi sparsi e di debole intensità specie tra cosentino tirrenico e catanzarese tirrenico. Nevicate diffuse invece su Sila e Pollino a partire dai 1400-1500 m di quota. Temperature stazionarie o in lieve calo su tutta la Regione con valori massimi che non supereranno i 12-13°C lungo le coste, mentre i valori minimi saranno ovunque al di sotto dei 10°C. Venti moderati/forti dai quadranti meridionali e mari generalmente molto mossi lo jonio, mentre saranno mossi i restanti mari.

Previsioni meteo mercoledì

Per la giornata di mercoledì il vortice ciclonico si andrà a posizionare perfettamente davanti le coste joniche calabresi, apportando maltempo a tratti intenso lungo le coste crotonesi fin dal mattino, con piogge e locali temporali che potranno interessare anche il catanzarese jonico. Altrove invece e per tutta la giornata avremo cieli coperti con piogge deboli ma intermittenti. Attenzione sui monti di Sila e Pollino: con la traslazione del minimo di bassa pressione avremo un richiamo di aria più fredda dai Balcani che causerà un generale calo delle temperature e della quota neve.



Avremo dunque nevicate localmente anche abbondanti specie sulla Sila a partire dai 1200 m di quota ma non è da escludere qualche fiocco di neve anche al di sotto della medesima quota durante le precipitazioni più intense. Temperature come detto stazionarie o in ulteriore leggero calo e venti in rinforzo dai quadranti nord-orientali i quali saranno localmente di forte intensità specie su crotonese e parte del catanzarese jonico. Mari generalmente molto mossi lo Jonio, mentre saranno mossi i restanti mari.