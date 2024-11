La giornata inizierà con maltempo sparso su tutta la regione. In serata maggiori schiarite ovunque ma non mancheranno possibili piovaschi ancora lungo il versante tirrenico

Dopo un inizio di settimana con tempo stabile e cieli soleggiati o al più poco nuvolosi, ecco che una nuova perturbazione avanza da Nord apportando, nella giornata di mercoledì, piogge e temporali e un notevole rinforzo dei venti.

La giornata inizierà con maltempo sparso su tutta la regione con piogge perlopiù moderate soprattutto lungo il versante tirrenico e a tratti su crotonese e catanzarese jonico.

Saranno possibili precipitazioni temporalesche a causa anche del contrasto termico che si andrà a creare. In serata maggiori schiarite ovunque ma non mancheranno possibili piovaschi ancora lungo il versante Tirrenico. Nevicate a quote alte fino al pomeriggio ma in calo in serata e intorno ai 1300-1400 m di quota.

Temperature in generale calo con valori che si andranno a mantenere nelle medie del periodo. Attenzione ai venti, i quali saranno nuovamente in rinforzo da ovest: si avranno raffiche localmente molto forti soprattutto sul settore jonico reggino e catanzarese con raffiche fino ai 90-100 km/h, mentre altrove le raffiche saranno comprese tra i 50 km/h e i 70 km/h; mari di conseguenza molto mossi o agitati il Tirreno, mentre saranno mossi i restanti mari.