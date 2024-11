Tempo gradevole previsto per la giornata di oggi e per domani. Poi termometro su di otto gradi. Ecco dove

Dopo un weekend caratterizzato da tempo un po’ variabile a causa di una vasta nuvolosità e temperature grossomodo ancora gradevoli, ecco che nei prossimi giorni l’estate alzerà la voce. È previsto infatti l’arrivo di un intenso richiamo di aria calda da Sud che farà lievitare di molto il termometro su tutta la regione.

Lunedì e martedì con clima ancora gradevole

Ad inizio settimana continueranno però ad affluire correnti di aria atlantica sulla regione capace di apportare temperature ancora gradevoli e al di sopra delle medie stagionali solo di pochi gradi. Soprattutto nella giornata di lunedì, queste correnti faranno si che nelle ore pomeridiane si sviluppino locali piogge o temporali nelle aree interne della Sila e del Pollino, ma che saranno comunque in rapido dissolvimento. Discorso diverso per la giornata di martedì quando avremo invece una giornata pressoché soleggiata ovunque. Le temperature come detto rimarranno ancora stabili o in lieve aumento con valori intorno ai 28-30°C lungo le coste ma con picchi fino ai 33-34°C solo nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato e Piana di Gioia Tauro.

Da mercoledì aria rovente sulla nostra regione

Le temperature subiranno un notevole aumento a partire da mercoledì. Un affondo di aria fresca associata ad un’area di bassa pressione sulla Penisola Iberica farà risalire l’anticiclone africano verso il Mediterraneo e la Calabria, apportando temperature roventi per tutta la settimana. Secondo le ultime emissioni modellistiche infatti il termometro subirà un aumento di circa 8°C con valori che tenderanno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali di oltre 10°C. Ciò vorrà dire che lungo le coste si avranno temperature diffusamente intorno ai 34-35°C ma con picchi molto elevati e intorno ai 38-39°C nelle aree più interne e in particolare nella Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato, Piana di Gioia Tauro e aree interne del Vibonese. Il tutto condito da condizioni meteorologiche stabili ovunque anche se avremo tanta sabbia del deserto in sospensione nell’atmosfera.