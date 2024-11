Dopo mesi più autunnali che invernali, ecco che la stagione invernale sembra voler fare sul serio: da metà settimana un nucleo di aria Polare dal Mar del nord scivolerà verso il Mediterraneo apportando tempo con caratteristiche pienamente invernali su tutta la Calabria. Questo affondo polare sarà molto freddo soprattutto in quota e sarà accompagnato da un insidioso minimo di bassa pressione che entro il weekend si posizionerà sul mar Tirreno provocando maltempo a tratti intenso e nevicate copiose. Secondo gli ultimi aggiornamenti dai modelli matematici, il maltempo interesserà soprattutto il versante tirrenico della Calabria con possibili picchi anche di oltre 100 mm in particolare su catanzarese e cosentino. Tanta pioggia comunque cadrà anche sul resto della Regione e sarà a tratti anche di forte intensità.

Freddo e neve in arrivo

Allerta meteo

L'aria polare farà diminuire sensibilmente anche le temperature: ad oggi sono previsti valori alla quota di 1500m intorno ai -2/-3°C e ciò vorrà dire che sulle coste difficilmente avremo temperature oltre gli 8-9°C, mentre durante le ore notturne e le prime ore del mattino si manterranno vicine ai 3-4°C. Situazione molto difficile invece per quanto riguarda la quota neve: la cosa sicura sarà l'abbondanza di nevicate sui monti a partire dai 1000m dove potranno esserci accumuli anche di oltre 50-60 cm; possibili nevicate saranno possibili anche a quote medio-basse o localmente basse (da confermare) soprattutto sul Cosentino dove non sono da escludere fiocchi di neve intorno ai 600m di quota, mentre altrove la quota neve si dovrebbe attestare intorno agli 800m. Ripetiamo comunque che la situazione neve è ancora molto difficile da inquadrare e serviranno ulteriori aggiornamenti per capirne meglio.

L'allerta meteo

Intanto la Prociv Calabria ha diramato l'allerta gialla e arancione per la giornata di domani, 17 gennaio. L'allerta arancione riguarda i territori del litorale tirrenico settentrionale, in particolare la provincia di Cosenza. Giallo nel resto della Regione.