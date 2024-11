Dopo un settembre caldo è giunta finalmente un po' di pioggia su molte aree della Calabria causata dal vortice di bassa pressione che si è isolato qualche giorno fa nel Mediterraneo e che sta apportando ancora locale instabilità prettamente pomeridiana. Tuttavia si è trattata di una falsa partenza dell’autunno: una nuova e intensa fase anticiclonica infatti si appresta ad interessare il Mediterraneo e gran parte d’Europa tra cui Spagna, Francia, Paesi Baltici e nord dell'Italia dove si registreranno temperature tipiche dei mesi estivi e assenza di precipitazioni. Qui la fase anticiclonica potrà essere addirittura storica per le temperature attese in quota: basti pensare infatti che sulle Alpi lo zero termico (quota dove il termometro raggiunge gli 0°C) si manterrà intorno ai 4500 metri di quota.

Al Sud in generale e in Calabria invece non è previsto l'arrivo di nessun caldo eccezionale, anzi continueranno ad affluire correnti di aria fresca dai Balcani che manterranno le temperature nelle medie del periodo fino al 3 ottobre e leggermente al di sopra a partire dal 4 ottobre. In questo periodo si raggiungeranno valori intorno ai 24-26°C lungo le coste con picchi fino ai 28°C solo nelle aree interne cosentine, mentre farà fresco durante le ore notturne con valori al di sotto dei 20°C su gran parte della Calabria. La preoccupazione però è che tale situazione è destinata a perdurare almeno fino al 10 di ottobre con temperature dunque miti ma, soprattutto, con assenza di precipitazioni: ricordiamo infatti che il mese di ottobre è il mese in cui le grandi piogge atlantiche iniziano ad interessare la Regione e il Mediterraneo in generale, mentre invece ci ritroviamo a vivere già la prima "ottobrata" della stagione autunnale.