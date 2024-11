In queste ore un’intensa saccatura di origine atlantica si sta approfondendo lungo la Penisola Iberica spostandosi, nei giorni di Pasqua e Pasquetta, lungo le regioni del Nord Italia apportando maltempo sparso. Contemporaneamente però la saccatura richiamerà aria molto mite dai quadranti meridionali causando un forte aumento delle temperature in particolare sulle regioni del Sud Italia e sulla Calabria, con valori tipicamente quasi estivi e tanta sabbia desertica in sospensione nei cieli calabresi. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata di Pasquetta.

Previsioni meteo capoluoghi di provincia

È vero, le temperature saliranno di molto ma il tempo non sarà molto bello da vedere. Qualche giorno fa infatti, una massiccia nube di sabbia ha reso i cieli di tutta la Calabria uggiosi, lattiginosi con il sole oscurato e panorami desertici. Questo è quello che succederà nuovamente tra Pasqua ma soprattutto nella giornata di Pasquetta: su tutti i capoluoghi di provincia infatti avremo cieli uggiosi e lattiginosi ovunque, ma con scarsa probabilità di precipitazioni in quanto, sembrerà strano, ma non ci saranno nubi. Questa risalita di pulviscolo desertico è una conseguenza delle forti correnti miti che faranno aumentare le temperature quasi ovunque: i venti infatti gireranno a scirocco con il termometro che schizzerà soprattutto a Cosenza e Vibo dove ci si potrà avvicinare tranquillamente ai 28-30°C; discorso diverso invece su Crotone, Catanzaro e Reggio Calabria: qui infatti ci saranno circa 8-10°C in meno proprio a causa dei venti di scirocco che, scorrendo lungo il Mar Jonio ancora freddo, mitigheranno l’aria rendendola più fresca ma con tasso di umidità molto elevato. I valori dunque si andranno a mantenere intorno ai 19-22°C.

Previsioni meteo aree costiere

Non cambierà la situazione neanche lungo le coste: su quelle tirreniche infatti si avrà una giornata pressoché uggiosa ovunque con un enorme quantitativo di sabbia sahariana che oscurerà il sole. Di fatto però, i venti di scirocco che spireranno saranno localmente forti con raffiche fino ai 50-60 km/h: di conseguenza, essendo zone sotto vento e soggette all’effetto di caduta, il termometro schizzerà ovunque con valori anche qui intorno ai 28-30°C. Discorso contrario invece lungo il comparto jonico: qui i venti di scirocco saranno perlopiù deboli o moderati e, a contatto con il mar Jonio freddo, renderanno l’aria più fresca con valori che, dal Cosentino fin sulle coste Reggine, non supereranno i 20-22°C, accompagnati anche qui da cieli uggiosi e lattiginosi.

Previsioni meteo aree montuose

Per chi invece preferirà trascorrere una giornata immerso nella natura, le condizioni meteorologiche cambieranno di poco. Su tutte le aree montuose infatti il tempo si manterrà identico a quello dei capoluoghi e delle aree costiere, con cieli uggiosi, lattiginosi e sole oscurato dalla sabbia presente in atmosfera. Per quanto riguarda le temperature invece i valori saranno decisamente meno elevati alle quote più elevate con il termometro che sarà compreso tra i 21°C e i 23°C. Da segnalare però che in alcune aree e in particolare sulla Valle del Crati, Piana di Sibari e lungo la catena delle Serre si potranno raggiungere valori molto elevati con temperature che saranno comprese tra i 27°C e i 30°C con possibili punte anche oltre i 30°C nel cosentino.

Un deciso cambiamento lo si avrà dal pomeriggio/sera, quando forti venti di ponente irromperanno su tutta la regione apportando un deciso calo delle temperature. Inoltre le forti raffiche causeranno l’allontanamento dell’enorme quantitativo di sabbia desertica nell’atmosfera, rendendo i cieli nuovamente limpidi.