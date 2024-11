La perturbazione che ha interessato la nostra regione ha apportato maltempo sparso su gran parte della Calabria: una linea temporalesca infatti ha raggiunto in particolare il versante jonico con piogge, vento e grandinate di medie o localmente grossa dimensione.

Ciò a causa dell'aria fredda che ha fatto irruzione ed è entrata a contatto con l'aria calda attualmente presente che ha fatto da "miccia" per la formazione di temporali di forte intensità.



La giornata di domani sarà caratterizzata invece da tempo variabile ovunque ma con cieli che si manterranno coperti. Da segnalare possibili piogge specie dal pomeriggio lungo il versante jonico reggino, catanzarese e crotonese con precipitazioni a tratti moderate che potranno interessare anche il versante tirrenico. Le temperature saranno in generale aumento ovunque con valori massimi intorno ai 16-17°C e valori minimi oltre i 6-7°C; venti generalmente moderati da Nord-Est sul versante jonico, mentre saranno localmente forti sul versante tirrenico e soffieranno dai quadranti meridionali. Mari prevalentemente mossi o localmente molto mossi specie l'alto Jonio.





Per la giornata di mercoledì invece, giorno in cui inizia la primavera meteorologica, avremo tempo variabile nelle prime ore del mattino con possibili piovaschi lungo il versante Tirrenico, stabile altrove. Tempo in miglioramento ovunque a partire dalla tarda mattinata con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi. Temperature in generale calo con valori che saranno nelle medie stagionali e venti prevalentemente moderati dai quadranti meridionali. Mari molto mossi specie lo Jonio.