Come anticipato negli scorsi articoli, sulla Calabria non è prevista nessuna ondata di caldo africano. Questo dovuto ad un affondo di aria fresca da Nord-est che sprofonderà verso il Mediterraneo isolandosi in una goccia fredda. Il contatto con il mar Jonio caldo però darà vita ad un vortice ciclonico che si posizionerà appunto nel Mar Jonio capace di apportare maltempo sparso ad inizio della settimana e in particolare da martedì 5 settembre.

Ad oggi le aree più colpite dal maltempo saranno soprattutto quelle joniche crotonesi, catanzaresi e reggine: qui sono previste infatti piogge e locali temporali con precipitazioni a tratti anche abbondati che perdureranno fino alla giornata di mercoledì 6 settembre. C'è da dire che comunque le precipitazioni più intense rimarranno in mare aperto. Piogge anche nelle relative aree interne, mentre il comparto tirrenico rimarrà relativamente più asciutto con qualche possibile piovasco da sconfinamento.

Con l'avvicinarsi del vortice però saranno in rinforzo anche i venti: essi spireranno forti o localmente molto forti da Nord-est con possibili raffiche fino ai 70-80 km/h lungo le coste joniche cosentine e crotonesi e lungo il comparto tirrenico cosentino dove qui le raffiche potranno anche superare gli 80 km/h a causa dei venti di caduta che si andranno a creare.

Possibili mareggiate dunque lungo le coste esposte e in particolare su quelle joniche. Anche le temperature subiranno delle variazioni con valori in generale calo su tutta la regione e si manterranno al di sotto delle medie stagionali. Seguiranno comunque aggiornamenti