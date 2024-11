Nella giornata odierna temperature in calo di circa 9-10°C alla quota standard di 1500 metri. In serata è previsto un generale miglioramento su tutta la regione

L’inizio di settimana, come previsto nei giorni scorsi, è stato caratterizzato da un generale miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Calabria a causa dello spostamento delle perturbazioni verso levante che hanno causato un richiamo di aria calda dai quadranti meridionali. Tali correnti hanno causato di conseguenza un generale aumento delle temperature con valori che si sono portati, nuovamente, oltre le medie stagionali.

Mercoledì con piogge sparse

Come anticipato però questo miglioramento sarebbe stato momentaneo: una nuova perturbazione da Nord infatti ha raggiunto la nostra regione già durante la notte appena passata con piogge e locali temporali dapprima sul settore Tirrenico e, successivamente sul resto della Calabria. Questa tendenza durerà anche nella giornata odierna e soprattutto tra il mattino e il pomeriggio: le precipitazioni più consistenti le avremo lungo il settore Tirrenico Cosentino e Catanzarese con piogge a tratti anche di moderata intensità; precipitazioni che però sconfineranno anche lungo le relative aree interne e lungo i settori Jonici specie Cosentini, Crotonesi e Catanzaresi con piogge perlopiù di debole intensità. Più variabili invece saranno le condizioni meteo sulla bassa Calabria dove si avranno deboli piovaschi alternati a fasi più asciutte. In serata è previsto poi un generale miglioramento su tutta la regione in quanto il passaggio della perturbazione sarà molto veloce.

Temperature in calo

Con l’arrivo della perturbazione sembra aprirsi, finalmente, la fase climatica autunnale almeno per quanto riguarda le temperature. Nella giornata odierna infatti il termometro è previsto in calo di circa 9-10°C alla quota standard di 1500m mantenendosi così in media con i valori del periodo e localmente anche al di sotto. Lungo le coste dunque si avranno valori massimi autunnali e al di sotto dei 20°C ovunque ad eccezione del Crotonese dove localmente si potranno avere ancora picchi fino ai 22-23°C. Previste in calo anche le temperature minime che saranno diffusamente intorno ai 14-15°C ma localmente anche al di sotto di tali valori in particolare nelle aree di pianura del Cosentino. Questa tendenza durerà anche nei prossimi giorni con valori massimi dunque che saranno più consoni al mese corrente e valori minimi localmente anche freddi.