Nella giornata di domani possibili temporali nelle aree interne. Temperature comunque in lieve aumento, con valori massimi intorno ai 27-28 gradi

L'area di bassa pressione presente sul mar Jonio continuerà a caratterizzare il tempo sulla Calabria anche nei prossimi giorni.

Per la giornata di oggi ci attendiamo infatti una prima parte di giornata instabile su gran parte della regione e in particolare sul comparto jonico, dove saranno possibili piogge sul Crotonese, Catanzarese e Cosentino; piogge che interesseranno anche le relative aree interne e localmente anche il Cosentino tirrenico, mentre altrove avremo cieli perlopiù nuvolosi. Un generale miglioramento lo avremo dal pomeriggio/sera con ampie schiarite su tutta la regione. Le temperature rimarranno stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi e intorno ai 26-27°C, venti ancora moderati da quadranti nord orientali e mari generalmente mossi o molto mossi specie lo Jonio.

Per la giornata di domani avremo invece una mattinata perlopiù stabile su gran parte della regione con cieli che si manterranno tuttavia nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con la formazione di possibili temporali. Le precipitazioni tuttavia potranno sconfinare fin sulle coste tirreniche dal Cosentino fin verso il Reggino; stabile invece altrove con cieli nuvolosi. Migliora ovunque dal tardo pomeriggio. Temperature in lieve aumento nei valori massimi e intorno ai 27-28°C, venti perlopiù deboli ancora dai quadranti nord orientali sul comparto jonico, mentre inizieranno a virare dai quadranti nord occidentali sul comparto tirrenico. Mari generalmente mossi.