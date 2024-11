Diverse perturbazioni stanno interessando da diversi giorni l’Europa Centro-Settentrionale compresa la nostra Penisola con piogge e temporali a tratti di forte intensità soprattutto sulle regioni del Centro Nord. Una di queste, nella giornata odierna interesserà marginalmente la Calabria causando locali piovaschi, seppur di debole intensità, sul versante Tirrenico con possibili sconfinamenti verso le relative aree interne.

Nel dettaglio l’ultima giornata del mese di ottobre si aprirà con una mattinata instabile lungo le aree Tirreniche del Cosentino, Catanzarese e Vibonese dove non sono da escludere locali temporali sull’alto Cosentino; le precipitazioni potranno interessare anche le aree interne a causa di locali sconfinamenti specie su quelle del Cosentino e del Catanzarese e non sono da escludere piovaschi anche sul capoluogo di Regione. Per il resto della giornata le condizioni meteorologiche saranno molto variabili con piovaschi, seppur con minore frequenza, che interesseranno le aree Tirreniche alternate a fasi più asciutte, mentre altrove si avranno cieli perlopiù nuvolosi.

Le previsioni meteo

Le temperature sono previste in leggero calo nei valori massimi lungo i settori Tirrenici con valori intorno ai 23-24°C, mentre saranno in risalita su quelli Jonici con valori che potranno raggiungere anche i 27-28°C in particolare nelle aree del Crotonese. I venti sono previsti in rinforzo dai quadranti Occidentali con raffiche tra il moderato e il forte su tutta la Regione e, di conseguenza, il moto ondoso dei mari è previsto in aumento.