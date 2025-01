Dopo la fase di maltempo che ha caratterizzato l’intera Regione, ecco che lo scenario meteorologico sta per subire un netto capovolgimento. L’anticiclone infatti tenderà di imporsi sul Mediterraneo e sull’Europa apportando un generale aumento termico e bel tempo ovunque.

Martedì con locali piovaschi

Tuttavia una debole perturbazione caratterizzerà il tempo nella giornata odierna in particolare lungo il versante Tirrenico della Regione con piovaschi sparsi alternate a schiarite su Cosentino, Catanzarese, Vibonese e parte del Reggino. Le precipitazioni potranno raggiungere anche le relative aree interne e, specie nel pomeriggio, anche l’istmo di Catanzaro. In questo frangente le temperature rimarranno stazionarie ovunque e in media con il periodo e possibili deboli nevicate potranno interessare le aree di Sila e Pollino a partire dai 1400-1500 metri di quota.

Fase stabile e temperature in aumento

Come detto però lo scenario meteorologico sta per subire un ribaltamento su tutto il territorio regionale. A causa della fase di zonalità atlantica le perturbazioni rimarranno relegate a latitudini più elevate: ciò vorrà dire che il Mediterraneo e anche gran parte dell’Europa rimarrà sotto l’azione dell’anticiclone che apporterà bel tempo ovunque. Di conseguenza però è previsto anche un generale aumento delle temperature: già da metà/fine settimana infatti il termometro subirà un aumento di circa 10°C e ciò ne conseguiranno valori di temperatura che potranno raggiungere i 16-18°C lungo le coste e pianure, mente nelle aree montuose il termometro potrà superare anche gli 8-10°C. Per i dettagli comunque vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti anche se, almeno fino alla fine del mese, non si intravedono condizioni consone al periodo.