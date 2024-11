L'anticiclone delle Azzorre sarà ancora il protagonista anche in questo primo weekend del mese di luglio. Tuttavia però, a causa di una perturbazione che interesserà il centro-Nord, tra la serata di sabato e la giornata di domenica si avranno nubi sparse su gran parte della Calabria con possibili piovaschi sul settore tirrenico. Ma entriamo nel dettaglio.

Le previsioni per sabato 1 luglio

Per la giornata odierna ci attendiamo una prima parte stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Tra il pomeriggio e la sera nubi in aumento specie lungo il settore tirrenico con possibili piovaschi specie sull'alto cosentino e tra Vibonese e reggino. Stabile altrove con cieli perlopiù parzialmente nuvolosi.

Temperature in generale aumento a causa di un temporaneo richiamo caldo da Sud, con valori che potranno superare i 32-33°C sulle aree joniche. Venti in notevole rinforzo da ponente con raffiche che potranno raggiungere anche i 60-70 km/h lungo il comparto Jonico, mentre altrove saranno comprese tra i 30 km/h e i 50 km/h.

Mari mossi il Tirreno, poco mossi lo Jonio. Sui litorali avremo una giornata pressoché soleggiata o poco nuvolosa lungo le coste joniche e in particolare tra Isola capo Rizzuto e Roccella Jonica; qualche nuvola più compatta ma innocua invece sull'alto Jonio cosentino. Nubi sparse invece sui litorali tirrenici con piovaschi possibili sulle coste di Praia a mare, Pizzo, Tropea e zone limitrofe. Caldo in aumento ma in un contesto sopportabile.

Le previsioni per domenica 2 luglio

Per la giornata di domani avremo fin dal mattino nubi sparse sui settori tirrenici, con possibili piovaschi lungo tutta la costa alternati comunque ad ampie schiarite. Nel pomeriggio nubi in aumento anche nelle aree interne con piovaschi possibili anche sui monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte; soleggiato o poco nuvoloso invece lungo l'area jonica specie settentrionale.

Temperature in generale diminuzione con valori al di sotto delle medie stagionali; venti ancora localmente moderati/forti specie sul versante jonico e mari generalmente mossi il Tirreno, poco mossi lo Jonio. Giornata un po' nuvolosa anche lungo i litorali specie tirrenici con piovaschi che potranno interessare tutto il settore, da Praia a mare a Pizzo fino a Scilla. Giornata soleggiata, o quasi, invece sui settori Jonici tra Roseto e Isola Capo Rizzuto; nubi sparse invece da Soverato in giù ma non dovrebbero apportare precipitazioni.