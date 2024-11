Il richiamo di aria calda causata dal vortice di bassa pressione presente sulla penisola Iberica continuerà ad interessare la nostra regione, con tempo stabile e temperature molto miti. Da segnalare nella giornata di oggi valori diffusamente oltre i 26-27°C nelle aree interne cosentine e sulla piana vibonese.

Ecco le previsioni meteo per il weekend:

Previsioni meteo sabato: la giornata di sabato sarà caratterizzata da una mattinata variabile lungo le coste tirreniche e in particolare cosentine e catanzaresi, dove saranno possibili locali deboli piovaschi ma in dissolvimento entro la tarda mattinata; tempo stabile altrove con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Dal pomeriggio maggiori schiarite si avranno su tutta la regione e compreso il versante tirrenico, dove si avranno cieli perlopiù poco nuvolosi. Temperature ancora elevate per il periodo con valori massimi che si manterranno oltre i 20°C lungo tutti i capoluoghi e le coste; dal pomeriggio però aria più fresca da Nord inizierà a far diminuire le temperature raggiungendo pian piano le medie stagionali. Venti perlopiù deboli da Ponente ad eccezione del versante jonico catanzarese e reggino, dove localmente potranno risultare moderati; mari generalmente calmi o poco mossi.

Previsioni meteo domenica: durante la giornata di domenica ulteriore aria fresca da Nord scivolerà verso la nostra regione apportando un ulteriore calo delle temperature con valori che saranno leggermente al di sopra delle medie stagionali. Le condizioni meteo si manterranno stabili su tutta la regione, con cieli che si manterranno poco nuvolosi ovunque; da segnalare qualche annuvolamento più compatto lungo le aree joniche ma non sono comunque previste precipitazioni. Temperature come detto in ulteriore calo con valori massimi compresi tra i 14°C e i 16°C e venti generalmente moderati da Nord e in particolare sul versante jonico, dove anche i mari saranno di conseguenza localmente mossi. Altrove invece venti deboli dai quadranti sempre settentrionali e mari poco mossi. Da inizio settimana poi, un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si impossesserà dell'intero Mediterraneo e della nostra Regione, apportando tempo stabile ovunque e temperature nelle medie o leggermente al di sopra.