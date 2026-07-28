Dopo l'instabilità che nel fine settimana ha interessato il Centro-Nord, il Mediterraneo si prepara a un deciso cambio di scenario. Le ultime condizioni di variabilità al Sud, legate a una debole circolazione depressionaria in quota attorno alla Sicilia, sono destinate a esaurirsi rapidamente, lasciando spazio a una vasta area di alta pressione di origine nordafricana.

Secondo le principali elaborazioni meteorologiche, da mercoledì 29 luglio prenderà forma la quarta ondata di calore dell'estate 2026, destinata a coinvolgere l'intera Penisola con effetti che potrebbero protrarsi fino all'8-10 agosto.

Temperature in costante aumento fino al picco di inizio agosto

La prima fase dell'ondata di caldo è attesa tra il 29 e il 31 luglio, quando le temperature saliranno progressivamente su tutte le regioni italiane, con valori che nelle aree interne potranno superare i 35-38 gradi.

Il momento più intenso è previsto tra l'1 e il 5 agosto, quando il nucleo più caldo dell'anticiclone interesserà direttamente l'Italia. In molte città della Penisola le temperature massime potranno raggiungere 38-40 gradi, mentre nelle aree interne del Centro sono possibili punte fino a 41 gradi.

Anche la Calabria sarà interessata dall'ondata di calore, con valori molto elevati soprattutto nelle pianure, nelle vallate interne e lungo le aree ioniche, dove il caldo potrà risultare particolarmente intenso.

Notti tropicali e afa sempre più opprimente

A rendere ancora più difficile sopportare il caldo saranno le temperature minime.

Nelle aree costiere e nei principali centri urbani si prevedono notti tropicali, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 22-24 gradi, mentre in alcune zone particolarmente urbanizzate potranno restare superiori ai 25 gradi.

Nei primi giorni il caldo sarà prevalentemente secco, ma con il progressivo riscaldamento del Mar Tirreno e dello Ionio aumenterà anche l'umidità. Di conseguenza, dai primi giorni di agosto la sensazione di calore sarà accentuata dall'afa, facendo crescere sensibilmente la temperatura percepita.

Perché questa ondata viene considerata eccezionale

Gli esperti valutano l'intensità delle ondate di calore osservando non soltanto le temperature registrate al suolo, ma anche quelle a circa 1.500 metri di quota (850 hPa), parametro utilizzato per misurare le caratteristiche reali della massa d'aria.

Le attuali proiezioni indicano valori compresi tra +22 e +24 gradi, con possibili punte di +26/+28 gradi su alcune aree del Nord Italia. Si tratta di valori molto elevati, associati ad anomalie termiche anche superiori ai 15 gradi rispetto alle medie climatiche.

Quanto durerà il caldo

Dopo il picco previsto tra l'1 e il 5 agosto, l'alta pressione dovrebbe continuare a dominare il Mediterraneo almeno fino all'8 agosto, mantenendo condizioni di tempo stabile e temperature diffusamente elevate.

Solo nella seconda parte della prima decade di agosto i modelli meteorologici iniziano a intravedere la possibilità di un graduale indebolimento dell'anticiclone, ma l'evoluzione resta ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti previsionali.