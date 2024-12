Niente pioggia ma solo qualche nuvola nelle aree interne. Le temperature restano nella norma per la stagione. Farà freddo sui massicci della Sila e del Pollino dove il termometro potrà toccare i -4°C

L’alta pressione che sta inglobando l’intera Regione continuerà a caratterizzare anche l’ultimo giorno del 2024 e i primi giorni del nuovo anno, con tempo che si manterrà stabile ovunque e con temperature prettamente nella norma.

Previsioni meteo Capodanno

Durante la nottata a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno non si vedranno particolari cambiamenti nelle condizioni meteorologiche su tutta la Regione, con tempo che si manterrà stabile ovunque e con cieli prettamente sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche banco di nebbia nelle aree interne del Cosentino e del Catanzarese. Per quanto riguarda le temperature, esse saranno localmente molto fredde: in particolare nelle aree montuose della Sila e del Pollino il termometro continuerà a scendere al di sotto degli 0°C con picchi fino ai -4°C; freddo anche nelle aree più interne del Cosentino e a ridosso delle Serre e dell’Aspromonte dove le temperature si manterranno intorno ai 2-4°C, compresa anche la città di Cosenza. Temperature un po’ più alte si registreranno invece lungo le coste con il termometro che si manterrà tra i 9°C e i 12-13°C sia sul versante jonico che su quello tirrenico, accompagnate da venti prevalentemente deboli.

Il primo giorno del nuovo anno non vedrà invece particolari cambiamenti, con condizioni meteorologiche che continueranno a mantenersi stabili ovunque e con cieli ancora sereni o al più poco nuvolosi. Le temperature diurne saranno invece localmente miti ma sempre legate al periodo con valori che lungo le coste potranno raggiungere i 14-16°C specie su quelle joniche, mentre nelle aree più interne e montuose si raggiungeranno valori intorno ai 4-6°C.