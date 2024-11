Quest'anno si è verificato alle 4.27 ora italiana. Numerose le celebrazioni dell'evento in tutto il mondo. A Stonehenge in Inghilterra lo spettacolo dell'allineamento del sole nel complesso neolitico

Dopo aver dato il benvenuto all'inverno meteorologico lo scorso 1° dicembre, ci apprestiamo ora ad entrare ufficialmente nella stagione invernale anche nell’ambito astronomico. Il solstizio non cade sempre nello stesso giorno ma la data può variare tra il 20 e il 22 dicembre. Per il 2023 il solstizio è avvenuto oggi, 22 dicembre alle 3:27UTC (4:27 ora italiana), segnando la giornata più corta dell'anno e anche il momento in cui le ore di luce torneranno ad aumentare.

Quando si verifica il solstizio d’inverno

Quest'anno, come dicevamo, il solstizio d'inverno si è verificato oggi venerdì 22 dicembre 2023 alle 4:27. Si tratta di una data che cambia ogni anno e che oscilla tra il 20 e il 23 dicembre, perché l'anno solare dura di fatto 365,2422 giorni e non corrisponde precisamente al calendario moderno che prevede 365 giorni di norma.

In ogni caso, è il giorno in cui i raggi del sole cadono in modo perpendicolare al Tropico del Capricorno, e, allo stesso tempo, si produce un giorno di buio totale nelle aree oltre il Circolo Polare Artico e un giorno in cui il Sole non tramonta mai al Polo opposto, dunque in Antartide.

Celebrazioni nel mondo

Sono svariate decine le culture e le religioni che in passato hanno associato il solstizio invernale, nonostante manchino ancora alcuni mesi alla primavera, come una rinascita dal gelo invernale e al rifiorire della Natura grazie anche alle giornate che tornano gradualmente ad allungarsi. Uno dei luoghi più famosi al mondo dove si celebra il solstizio d'inverno è Stonehenge, il complesso neolitico in Inghilterra dove avviene un allineamento astronomico al Sole che fa riferimento all’alba del solstizio d’estate e al tramonto del solstizio d’inverno.

Sono numerose anche le celebrazioni in tanti altri Paesi del mondo: in Irlanda, nel complesso preistorico di Newgrange, si vede un suggestivo passaggio del Sole durante il solstizio invernale. In Cina, a Dongzhi, c'è una tre giorni di celebrazioni (21-23 dicembre) per celebrare il raccolto dei campi e il cambio di stagione mentre in Giappone simboleggia equilibrio ed armonia di vita e il passaggio a giornate più lunghe e via via più temperare (perché ci si avvicina alla bella stagione). Tra gli altri, citiamo anche il lancio delle lanterne di Vancouver, in Canada, con sfilate notturne in tutta la città e suggestivi spettacoli di fuoco.