Questa mattina davanti alle coste di Crotone è avvenuta una fantastica illusione ottica: la fata Morgana. Le brezze marine infatti hanno raggiunto le coste rendendo l'aria più fresca formando così questo fantastico fenomeno.

Cos'è l'effetto Fata Morgana

L'effetto Fata Morgana è un'illusione ottica che si verifica quando diversi tipi di miraggi si combinano. Questo fenomeno si osserva tipicamente in una stretta fascia sopra l'orizzonte e può far apparire oggetti distorti, allungati, compressi o addirittura sospesi in aria, come castelli o palazzi.

Il fenomeno è causato da un'inversione termica, ovvero una condizione atmosferica in cui lo strato d'aria vicino al suolo è più freddo di quello sovrastante.

Questa differenza di temperatura fa sì che i raggi di luce vengano curvi e rifratti, creando l'illusione di oggetti che non sono nella loro posizione reale.