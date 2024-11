Dopo un venerdì molto mite che ha caratterizzato la nostra regione, ecco che sul finire del weekend aria molto più fresca da Nord ha raggiunto il Meridione e la Calabria apportando un generale calo termico con valori al di sotto delle medie stagionali. Nei prossimi giorni avremo invece temperature come montagne russe, con aumenti e cali in pochi giorni a causa di diverse condizioni meteorologiche che si andranno a creare.

Metà settimana con tempo stabile e temperature “ballerine”

La Calabria in questi ultimi due giorni si trova ai bordi della discesa di aria fresca da Nord e ciò vorrà dire che tra la giornata di lunedì e quella di mercoledì le temperature si manterranno perlopiù stabili o in lieve aumento nei valori massimi specie lungo le coste, con il termometro che localmente potrà raggiungere anche i 26-27°C. Valori bassi invece li avremo durante le ore notturne e prime ore del mattino in particolare nelle giornate di lunedì e martedì dove lungo le coste si avranno valori che non dovrebbero superare i 16-17°C, mentre nelle aree più interne del Cosentino e del Reggino il termometro scenderà localmente fino agli 8-10°C con valori dunque tardo autunnali. Generale e lieve aumento invece a partire da mercoledì con correnti di aria calda da Sud che raggiungeranno la regione prima dell’arrivo di una perturbazione atlantica che apporterà un generale maltempo su gran parte della regione. Fino a mercoledì però il tempo si manterrà stabile ovunque con cieli dapprima sereni ma con un successivo aumento della nuvolosità che si avrà proprio a partire da mercoledì.

Possibile maltempo da giovedì

Come accennato dunque, a partire da giovedì una perturbazione di origine atlantica raggiungerà il Meridione e la nostra regione apportando maltempo sparso e un nuovo e generale calo delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici, le aree più interessate dal maltempo saranno quelle tirreniche ma con precipitazioni che comunque interesseranno anche il resto della regione. Vista la distanza temporale però è necessario avere ulteriori aggiornamenti per confermare o smentire questa tendenza. Continuate dunque a seguirci.