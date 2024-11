La Calabria e l'intera Penisola stanno attraversando un periodo anomalo nell'ambito climatico. Ciò è causato da una circolazione zonale che fa sì che l'anticiclone africano si elevi fin sull'Europa, apportando tempo stabile e temperature molto miti rispetto al periodo. Basti pensare infatti che i monti di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte sono privi di accumuli nevosi e che addirittura la quota dello zero termico (quota dove il termometro raggiunge gli 0°C) è al di sopra dei 3000m. Dunque se la Calabria avesse una montagna alta 3000m, anche sulla cima le temperature saranno al di sopra degli 0°C.

Le previsioni per il 31 dicembre e l'1 gennaio

Questa situazione, al quanto preoccupante, caratterizzerà la fine dell'anno 2022 e l'inizio del nuovo anno: per la giornata del 31 dicembre avremo infatti tempo stabile e cieli al più poco nuvolosi su gran parte della Regione ad eccezione del versante tirrenico, dove localmente si potranno avere nubi più compatte ma senza nessun rischio di precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo ma in un contesto comunque mite con valori massimi che saranno compresi tra i 15°C e i 17-18°C; più freschi invece i valori minimi grazie all'inversione termica che si andrà a creare: localmente infatti e soprattutto nel cosentino si potranno raggiungere i 3-4°C, mentre altrove il termometro si attesterà sui 9-10°C. I venti saranno deboli da Nord-ovest e i mari generalmente calmi o poco mossi.



Nuovo anno ma stesse condizioni meteo: per il 1° giorno del 2023 infatti avremo ancora tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature senza grandi variazioni con i valori massimi che localmente raggiungeranno i 19°C e valori minimi più freschi e al di sotto dei 10°C. Venti generalmente deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali e mari poco mossi. Giornata ottimale per gli amanti del tuffo di Capodanno con le temperature marine che su tutti i versanti jonici e tirrenici si attesteranno sui 17°C, accompagnate da una giornata prettamente soleggiata che non ha nulla a che fare con la stagione invernale.