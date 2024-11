Ne stiamo parlando ormai da diversi giorni e la previsione è pienamente confermata. Il vortice atlantico in azione sull’Europa occidentale e ad ovest dell’Italia, apporterà intenso maltempo sulle regioni del Nord con possibili temporali di forte intensità specie sui settori tirrenici. In concomitanza però, lo stesso vortice richiamerà aria molto calda e forti venti di scirocco al Centro Sud i quali faranno impennare le temperature con valori pienamente estivi in particolare su Sicilia, Calabria, Puglia e medio Adriatico.

Temperature in aumento sulla Calabria

Il richiamo di aria calda non risparmierà dunque la Calabria. Tra la giornata odierna e la giornata di domani sono previsti valori di temperatura quasi da record alla quota di 1500m: si raggiungeranno infatti isoterme fino ai 20-21°C e ciò vorrà dire che sulle coste e in particolare quelle tirreniche il termometro sfiorerà i 30°C a causa anche dell’effetto favonio che si andrà a creare con i venti di scirocco. Valori più elevati si potranno registrare nelle aree interne e in particolare su quelle del Cosentino, Vibonese e Reggino dove il termometro potrà raggiungere addirittura i 33-34°C, valori impensabili per essere oltre la metà di ottobre. Meno elevate invece le temperature sul versante jonico: qui infatti i venti di scirocco mitigheranno un po’ l’aria registrando valori massimi intorno ai 25-27°C ma con umidità decisamente più elevata rispetto alle altre zone.

Tanta sabbia nei cieli calabresi

Come di consueto però, l’aumento delle temperature dovuto all’arrivo di forti venti dai quadranti meridionali farà arrivare sulla nostra Regione un’elevata quantità di pulviscolo sahariano. Non solo caldo dunque, in quanto forti venti porteranno con sé tanta sabbia sahariana nell’atmosfera, che renderanno i cieli uggiosi come durante le forti ondate di calore che interessano, di solito, i mesi estivi.