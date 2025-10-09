Il mese di ottobre, iniziato con una intensa ondata di freddo oltre periodo, sta continuando ad essere caratterizzato da tempo stabile su tutta la regione. Questo a causa della rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo che sta apportando e apporterà anche nei prossimi giorni una fase stabile su tutta la Calabria con qualche disturbo nelle ore pomeridiane solo nelle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.

Per quanto riguardano le temperature invece, esse si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che lungo le coste raggiungeranno valori fino ai 22-24°C mentre durante le ore notturne e prima mattina il termometro registrerà valori localmente freddi per il periodo con temperature che lungo le coste scenderanno al di sotto dei 15-17°C e con valori che potranno raggiungere i 2-3°C nelle aree montuose specie della Sila e del Pollino.