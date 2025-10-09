Valori massimi di 22-24°C lungo le coste mentre nelle ore notturne e prima mattina il termometro scenderà al di sotto dei 15-17°C
Tutti gli articoli di Meteo
PHOTO
Il mese di ottobre, iniziato con una intensa ondata di freddo oltre periodo, sta continuando ad essere caratterizzato da tempo stabile su tutta la regione. Questo a causa della rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo che sta apportando e apporterà anche nei prossimi giorni una fase stabile su tutta la Calabria con qualche disturbo nelle ore pomeridiane solo nelle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte.
Per quanto riguardano le temperature invece, esse si manterranno ancora al di sotto delle medie stagionali con valori massimi che lungo le coste raggiungeranno valori fino ai 22-24°C mentre durante le ore notturne e prima mattina il termometro registrerà valori localmente freddi per il periodo con temperature che lungo le coste scenderanno al di sotto dei 15-17°C e con valori che potranno raggiungere i 2-3°C nelle aree montuose specie della Sila e del Pollino.