Stop a temporali e piogge fino a venerdì. Nel weekend la perturbazione interesserà soprattutto le aree joniche e interne della regione

Dopo le piogge e i temporali che hanno interessato parte della Calabria tra la serata/nottata di lunedì e la mattinata di martedì, ecco che tra oggi e domani si avrà una breve tregua. Nel dettaglio infatti la giornata di mercoledì e quella di giovedì saranno caratterizzate da tempo prevalentemente stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno perlopiù poco o parzialmente nuvolosi e senza rischio di precipitazioni.

Intanto però una perturbazione da ovest, precisamente dalla Spagna, si sta muovendo verso est e a partire da venerdì raggiungerà la Calabria. Ciò ne conseguirà una nuova fase di maltempo che interesserà soprattutto le aree joniche e interne della regione, ma per i dettagli vi invitiamo a rimanere aggiornati.