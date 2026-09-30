Un vasto ed intenso campo anticiclonico di matrice subtropicale, si distende dal Nord Africa, al Mediterraneo e fino alla Penisola Scandinava. Questo favorisce ancora temperature più tipiche della stagione estiva su gran parte del nostro paese e tempo stabile ad eccezione della Calabria, dove aria più fresca in quota dai Balcani apporta temperature in media o leggermente al di sotto, con il termometro che registra valori miti durante il giorno e molto fresche durante la notte.

Questa situazione non permette però alle perturbazione atlantiche di scorrere sulle nostre regioni ma di rimanere sull'Oceano o interessare zone più.

Intanto nella giornata odierna continuerà il tempo stabile su tutta la regione con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento nuvoloso nelle ore pomeridiane su gran parte della Calabria ma non sono previste precipitazioni.