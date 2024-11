Continua l’instabilità pomeridiana sulla nostra Regione. I refoli di aria fresca dai Balcani stanno causando temporali di forte intensità, accompagnati da grandinate, in particolare nelle aree montuose con qualche sconfinamento fin verso le aree costiere. La giornata odierna sarà quasi identica a quella precedente e, localmente sarà anche peggiore.

Giovedì con forti temporali

Durante la mattinata odierna assisteremo a condizioni meteorologiche stabili ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Ecco però che nelle prime ore del pomeriggio si avrà un notevole aumento della nuvolosità a partire dalle aree montuose di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con la formazione di temporali di forte intensità e grandinate. Con il passare delle ore le precipitazioni interesseranno anche le aree vallive e di pianura e fin verso le coste Tirreniche; non sono da escludere fenomeni anche sulla città di Catanzaro e Cosenza. Migliora ovunque invece nelle ore serali con tempo stabile e con cieli che si manterranno poco o parzialmente nuvolosi.

Temperature in media con il periodo

L’aria fresca in quota, oltre ad apportare temporali e locali disagi, ha causato un generale calo delle temperature con valori che adesso si mantengono intorno alla media del periodo. Anche nella giornata odierna infatti si avranno temperature intorno ai 30-32°C lungo tutto il comparto Jonico con qualche grado in più solo sulle aree del Crotonese; qualche grado in meno invece lo troveremo lungo il comparto Tirrenico dove il termometro non dovrebbe superare i 28-30°C. I picchi più elevati invece si registreranno nelle aree di pianura del Cosentino e del Crotonese con temperature che potranno raggiungere i 34-35°C. Ovviamente questi valori saranno registrati prima che l’instabilità abbia inizio, in quanto durante le precipitazioni le temperature subiranno un drastico calo.