Una nuova ed intensa fase di maltempo sta per interessare tutta la regione. Il clou sarà tra stasera e la giornata di domani

Ci siamo, una nuova ed intensa fase di maltempo sta per interessare tutta la Calabria. Questo a causa di un vortice ciclonico che dall'Atlantico si insidierà nel Mediterraneo e in particolare nel Mar Tirreno, provocando piogge, temporali e calo delle temperature.

Il clou del maltempo sarà tra stasera e la giornata di domani, quando i fenomeni più intensi interesseranno il cosentino tirrenico con le relative aree interne e localmente anche il comparto jonico cosentino e crotonese. Qui non sono da escludere precipitazioni a carattere di nubifragio con intensa attività elettrica. Poi nel corso della giornata le piogge si intensificheranno anche nelle restanti zone ma in particolare nelle aree interne della Sila e sul comparto Jonico catanzarese e reggino. Anche qui non sono da escludere locali e forti temporali.

In serata migliora un po' ovunque ma continueranno ad esserci note instabili lungo il comparto tirrenico catanzarese, vibonese e reggino. Le temperature saranno in generale calo su tutta la Calabria con il termometro che scenderà al di sotto delle medie stagionali di circa 3-4°C. Venti tra il debole e il moderato con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.

In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 2 (arancione) sull'intero comparto cosentino e crotonese, mentre altrove è stata emessa un'allerta ordinaria di livello 1 (gialla).