Come anticipato nelle scorse ore dalla nostra testata, una perturbazione di origine atlantica raggiungerà nelle prossime ore la nostra Regione apportando piogge, temporali e calo delle temperature. La protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani 8 maggio, l'allerta gialla.

Piogge e temporali sulla Calabria

Dopo un martedì con cieli coperti su tutta la Regione, ecco che a partire da mercoledì 8 maggio il maltempo tornerà in cattedra sulla Calabria. Le aree più colpite, in particolare nella giornata di domani, saranno quelle Tirreniche e interne con piogge e locali temporali tra Catanzarese, Cosentino e sulla Bassa Calabria; non mancheranno però precipitazioni anche lungo la fascia Jonica dove anche qui non sono da escludere locali temporali. Il minimo di bassa pressione si andrà ad isolare però proprio a ridosso della Calabria nella giornata di giovedì: in questo frangente tutta la Regione sarà interessata da piogge e temporali dapprima lungo tutta la fascia Jonica con sconfinamenti che intesseranno anche le aree interne e quelle Tirreniche. Le precipitazioni assumeranno dunque carattere di rovescio o temporale e localmente potranno essere intense. Non sono da escludere anche locali grandinate durante le precipitazioni più intense causate dal repentino cambio di circolazione e di temperatura in quota.

Temperature in calo e al di sotto delle medie stagionali

Con l’arrivo della perturbazione, anche le temperature subiranno una generale variazione. Già da domani infatti il termometro è previsto in calo su tutta la Calabria con valori che si manterranno al di sotto delle medie stagionali di circa 5°C. Ciò vorrà dire che le temperature raggiungeranno i 17-18°C durante le ore pomeridiane e localmente potranno mantenersi anche al di sotto nelle aree dove le precipitazioni saranno più intense. Dopo dunque una fase stabile, soleggiata e relativamente mite, torna il maltempo anche sulla nostra Regione dopo un inverno in cui le precipitazioni sono state molto scarse.