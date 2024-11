Le perturbazioni dall'Atlantico stanno interessando e interesseranno per diversi giorni la nostra Regione con piogge anche di forte intensità. Il maltempo interesserà entrambe le coste

Il clima mite e le condizioni meteo anomale sono ormai un lontano ricordo. Le perturbazioni dall'Atlantico infatti stanno interessando e interesseranno per diversi giorni la nostra Regione, con piogge e temporali di forte intensità. Occhi puntati anche ad inizio settimana, quando un insidioso vortice mediterraneo apporterà un notevole rinforzo dei venti su tutta la Calabria, con possibili raffiche oltre i 100 km/h. Ecco intanto le previsioni meteo per il weekend.

Previsioni meteo sabato: avremo una mattinata variabile su gran parte della Regione con possibili piovaschi lungo le aree joniche reggine e Catanzaresi a causa di un temporaneo richiamo di aria umida da Sud; altrove invece tempo stabile ma con cielo che tuttavia rimarranno nuvolosi e in particolare tra cosentino e reggino tirrenico.

Dal pomeriggio/sera la correnti andranno nuovamente a modificarsi a ponente: avremo nuove piogge e locali temporali lungo la fascia tirrenica cosentina e catanzarese, mentre le precipitazioni saranno perlopiù deboli e intermittenti lungo la fascia che va dal vibonese al reggino. Altrove cieli nuvolosi ma non mancherà la possibilità di qualche piovasco nelle zone interne di Sila e Pollino e localmente fin sul settore jonico catanzarese. Temperature dapprima in aumento a causa delle correnti umide in risalita da Sud, ma nel corso della giornata, con l'avvicinarsi della perturbazione, avremo un nuovo e generale calo termico su tutta la Regione con valori vicino alle medie stagionali.

Venti dapprima forti dai quadranti meridionali soprattutto lungo il comparto jonico reggino, Catanzarese e parte del crotonese dove avremo anche un aumento del moto ondoso marino; dalla serata i venti vireranno a ponente con raffiche localmente moderate.

Forte maltempo invece nella giornata di domenica: un'intensa perturbazione atlantica pilotata da un vortice di bassa pressione raggiungerà la nostra Regione fin dal mattino. Sono previste piogge e temporali lungo tutta la fascia tirrenica cosentina e catanzarese e localmente tra vibonese e reggino con possibili precipitazioni di forte intensità in particolare tra le zone di Praia a mare e Lamezia Terme e tra Pizzo fin sulle zone di Palmi.

Piogge a tratti moderate/forti anche nelle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili fiocchi di neve sulle vette a partire dai 1700 m di quota; precipitazioni a tratti moderate e localmente temporalesche anche lungo il versante jonico in particolare tra catanzarese e reggino. Secondo gli ultimi aggiornamenti sono previsti accumuli vicino ai 100 mm complessivi su tutta la fascia tirrenica ma in particolare su lametino e tra vibonese e reggino. Venti generalmente moderati dai quadranti orientali e mari molto mossi il Tirreno, mentre saranno mossi lo Jonio.