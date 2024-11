Dopo la fase di maltempo prettamente pomeridiano che ha caratterizzato la nostra regione, ecco che le condizioni meteorologiche volgono al miglioramento a causa dell’arrivo di masse d’aria calde dal Nord Africa che faranno anche aumentare le temperature.

Tempo stabile e clima mite ad inizio settimana

Già dalla giornata odierna correnti occidentali soffieranno sulla nostra regione apportando bel tempo ovunque ma con possibili addensamenti nuvolosi nelle ore pomeridiane con possibili e brevi piovaschi che interesseranno solo le aree montuose. Altrove invece le condizioni meteorologiche resteranno stabili con cieli perlopiù poco nuvolosi. Ecco però che, a partire dalla giornata di mercoledì 15 maggio, un’area di bassa pressione presente a ridosso della Gran Bretagna causerà un richiamo di aria calda dai quadranti meridionali che raggiungeranno anche la Calabria. Questo si tradurrà in un generale aumento delle temperature con valori che si manterranno ben oltre le medie del periodo su gran parte della regione.

In arrivo nuvolosità e possibili nebbie di mare

L’arrivo di tali masse d’aria calde però non è sinonimo di bel tempo e cieli soleggiati. Infatti per tutta la settimana la nostra regione verrà interessata da nubi medio alte che renderanno i cieli pressoché nuvolosi quasi ovunque ma con temperature che localmente si riveleranno molto elevate per il periodo. Inizialmente le aree più interessate saranno solo quelle del versante Tirrenico dove il termometro potrà raggiungere localmente i 26-28°C con possibili picchi anche oltre nelle aree interne Cosentine, Vibonesi e Reggine. Situazione molto diversa invece lungo il versante Jonico: qui la massa d’aria calda, a contatto con la superficie marina ancora fredda, potrà dare vita alla formazione di banchi di nebbie e fenomeni di “lupa di mare”, vista anche l’elevata concentrazione di umidità prevista lungo le coste. Di conseguenza le temperature non saranno molto elevate e difficilmente si supereranno i 21-22°C lungo le coste e pianure. A ridosso del weekend però, le temperature aumenteranno anche lungo le aree sopra citate con il termometro che potrà raggiungere diffusamente i 26-27°C sulle coste con picchi anche oltre nelle relative aree interne.