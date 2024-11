Le temperature saranno comprese tra i 28-29°C dei settori tirrenici ai 30-33°C dei settori jonici. Ecco come sarà la giornata del 15 agosto

In questi giorni la Calabria è interessata da correnti fresche in quota che sta apportando temperature al di sotto delle medie stagionali e valori molto sopportabili. Questo è causato da una goccia fredda che si è isolata al sud-Italia e che fa salire l'anticiclone africano verso il Nord Italia. Questa tendenza durerà fino a oggi e poi, nella giornata di Ferragosto, l'alta pressione ingloberà anche la nostra Regione apportando un generale aumento delle temperature ma senza valori roventi come a luglio.

Intanto però per la giornata di Ferragosto avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli al mattino e in serata si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque. Da segnalare qualche nube più compatta nelle ore pomeridiane a partire dalle zone interne e localmente fin sulle coste joniche, ma non sono comunque previste precipitazioni.

Tanto sole anche lungo le coste calabresi da Praia a Mare fino a Reggio e da Roseto fino a Roccella; da segnalare qui solo l'alternanza di sole e nubi nelle ore pomeridiane tra il catanzarese e il reggino. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni con valori che saranno compresi tra i 28-29°C dei settori tirrenici ai 30-33°C dei settori jonici, con caldo dunque nella norma e senza particolari eccessi. I venti soffieranno con intensità moderata solo lungo il comparto jonico specie catanzarese, mentre altrove saranno perlopiù deboli. Mari generalmente poco mossi.