Nella nostra regione non sarà però come l'ondata di luglio. Picchi di 38 gradi nelle zone interne. Ecco le previsioni per il weekend

Dopo un Ferragosto caratterizzato da temperature gradevoli e da tempo stabile con qualche nuvola totalmente innocua, ecco che dal weekend tornerà il caldo africano sulla Calabria, anche se non sarà intenso come l'ondata avutosi a luglio. Ciò sarà causato da una bassa pressione a ridosso dell'atlantico meridionale capace di richiamare aria molto calda da Sud verso tutta Europa e in particolare verso la Spagna occidentale, Germania, Francia e le regioni settentrionali dell'Italia. Qui infatti saranno molto probabili punte fino ai 40°C a partire dal weekend accompagnati da umidità e sensazione di afa intensa.

E sulla Calabria? Situazione un pò diversa invece al Sud Italia e sulla nostra Regione. La massa d'aria molto calda infatti tenderà a rimanere verso ponente lasciando quindi la Calabria in una zona più "temperata" ma anche qui comunque inizierà a farsi sentire il caldo: sono previsti infatti valori in aumento di circa 5-6°C rispetto agli ultimi giorni e alla quota di 1500 m, a partire dal weekend, le temperature si manterranno intorno ai 22-24°C e ciò vorrà dire che sulle coste e in pianura saranno probabili valori di circa 34-35°C con possibili picchi fino ai 37-38°C nelle aree interne cosentine e crotonesi. Tornerà dunque il caldo africano anche sulla nostra regione, anche se comunque si rivelerà perlopiù moderato e non rovente come l'ondata di caldo africano che ha interessato la Calabria sul finire del mese di luglio.