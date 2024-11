La perturbazione che ha interessato nel weekend la Calabria ha apportato piogge e locali temporali in particolare lungo la fascia Tirrenica con sconfinamenti che hanno interessato anche le relative aree interne e, soprattutto, la fascia Jonica Catanzarese. Gli accumuli (alcuni non definitivi) della giornata di ieri, 12 novembre, sono localmente abbondanti: spiccano i 93mm di pioggia caduti a Croce ferrata Cassari, i 77mm a Serra San Bruno, i 76mm a Serralta e a seguire i 72mm a Mileto, 61mm a Filadelfia, 50mm a Pizzoni, 49mm a Fabrizia, 48mm a Mongiana e al Passo della Limina, 46mm a Catanzaro, 44mm a Vibo Valentia, 43mm a Palermiti, 40mm ad Arena, 36mm a Soveria Mannelli, 34mm a Rosarno, 31mm a Gambarie d’Aspromonte. Già a partire da oggi però il tempo sarà in graduale miglioramento su tutta la Calabria con schiarite che saranno sempre più ampie.

Settimana di bel tempo e temperature in aumento

Ecco però che, dopo diverse settimane in cui il flusso zonale atlantico è sceso di latitudine, si avrà una pausa anticiclonica: ciò sarà dovuto allo spanciamento verso Nord dell’anticiclone africano che farà traslare le correnti instabili atlantiche a latitudini più elevate. Durante la settimana entrante e almeno fino al 16 novembre avremo dunque a che fare con una nuova rimonta anticiclonica: essa apporterà giornate prettamente stabili su tutta la Regione e temperature che saranno in generale aumento con valori che torneranno nuovamente al di sopra delle medie stagionali. Valori che comunque saranno accettabili in quanto durante le ore diurne il termometro non dovrebbe superare i 20-21°C (salvo qualche eccezione lungo le coste Joniche specie Crotonesi), mentre nelle ore notturne si avrà il fenomeno dell’inversione termica con valori quindi che saranno localmente anche freddi.